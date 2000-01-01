13.12 07:53 MIGnews.com

Израильские политики поздравили Джонсона с победой

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Израильские политики приветствовали победу британского премьер-министра Бориса Джонсона на выборах после того, как были обнародованы результаты экзитолов.По прогнозам, Джонсон получит 368 мест в парламенте, а лейбористы Джереми Корбина – 191 места, что является самым низким числом с 1930-х годов.Гидеон Саар поздравил премьер-министра Великобритании с победой: "Поздравляем премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Консервативную партию Великобритании с впечатляющей победой на выборах".По словам Саара, лейбористы под предводительством Корбина вели антиизраильскую политику, дружили с врагами Израиля. "Его поражение – радость и облегчение для британской еврейской общины", – добавил Саар.Также с поздравлениями выступил Нир Баркат: "Мой друг, Борис Джонсон, тепло поздравляю вас с победой на выборах в Великобритании и поражением, которое вы нанесли антисемиту Корбину. Я не сомневаюсь, что вы успешно возглавите британскую нацию, укрепите и углубите партнерские отношения между Соединенным Королевством и Государством Израиль".Яир Лапид также поздравил премьер-министра: "Я поздравляю моего друга Бориса Джонсона с победой на выборах. Его победа – поражение антисемитизма. Я уверен, что под его руководством мы сможем укрепить и углубить отношения между Израилем и Великобританией. Поздравляем Бориса и удачи".Матан Кахане из "Ямина" от себя добавил: "Спасибо Богу и гражданам Великобритании за правильный выбор".Ицхак Шмули также приветствовал победу Джонсона на выборах: "Я никогда не думал, что буду так рад поражению лейбористов", – написал он.