13.12 07:22 MIGnews.com

Блестящая победа Джонсона на выборах в Британии

Thank you to everyone across our great country who voted, who volunteered, who stood as candidates. We live in the greatest democracy in the world. pic.twitter.com/1MuEMXqWHq — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 12, 2019

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Лидер Консервативной партии Великобритании, премьер-министр Борис Джонсон снова возглавит правительство.Об этом свидетельствуют данные экзитполов, которые были обнародованы в ночь на 13 декабря после того, как по стране закрыли избирательные участки.Так, Консервативная партия Джонсона получает 368 из 650 мест на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента. Еще 191 мандат может достаться "Лейбористской партии" Джереми Корбина. 55 – Шотландской национальной партии и 13 – партии "Либеральные демократы"."Надеюсь, вам понравится праздник сегодня вечером", – сказал Джонсон членам своей партии после объявления результатов экзитполов.Бывший спикер Палаты общин Джон Беркоу отметил, что такая победа будет "феноменальной" для Консервативной партии, и Джонсон почувствует себя полностью оправданным.В свою очередь, премьер-министр Швеции Стефан Лефвен отметил, что исход выборов в Великобритании уже ясен, а это означает, что Brexit будет продвигаться вперед."Спасибо всем в нашей великой стране, кто голосовал, кто был волонтером, кто выступал в качестве кандидатов. Мы живем в величайшей демократии в мире", – уже ответил Джонсон."Выглядит как большая победа Бориса в Великобритании!" - написал президент США Дональд Трамп.Результаты станут известны утром, 13 декабря. В случае получения большинства в Палате общин Джонсон сможет добиться одобрения нового договора о выходе Великобритании из состава Евросоюза, согласованного с Брюсселем.Тем временем, после того, как стали известны результаты экзитполов, курс британского фунта стерлингов резко подскочил по отношению к доллару и евро.