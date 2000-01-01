Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











14.12 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Опрос: на выборах снова "победит" Либерман. После решения о проведении новых выборов в Кнессет 2 марта газета Маарив провела опрос общественного мнения о том, за кого будут голосовать израильтяне.

Корбин не поведет лейбористов на следующие выборы. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин не поведет свою партию на следующие выборы, которые состоятся через пять лет.

Либерман: Кахоль Лаван не смогут создать коалицию без арабов. Лидер Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман утром 13 декабря атаковал руководство партии Кахоль Лаван.

ООН: палестинцы потеряли $47,7 млрд из-за "оккупации". Израильский контроль над Западным берегом в период с 2000 по 2017 год стоил палестинцам около 47,7 миллиарда долларов, то есть более 2,5 млрд в год.

Опрос: левый блок вырывается вперед. Поддержка "Кахоль Лаван" в Израиле растет, согласно новому опросу, опубликованному в "Исраэль Хайом".

Годы и деньги на ветер: с Гая Нира сняты все обвинения. Полиция Израиля с большим позором окончила бесславную четырехлетнюю легальную сагу : все пункты обвинений против бригадного генерала полиции Гая Нира и его подчиненной, суперинтенданта Ц. сняты.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:09
Новый президент Аргентины вернулся на свою прежнюю работу
05:32
Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
04:15
В Голливуде назвали режиссера десятилетия
03:19
Создатели "Игры престолов" снимут триллер про Лавкрафта
02:44
Ученые связали частый секс с памятью
23:28
Песков: не уверен в добром отношении Лондона к РФ
22:12
Установлена елка из вещей, которые нельзя брать в самолет
21:38
Джонсон выступил против референдума об отделении Шотландии
20:38
Хайфу поразил зимний шторм: 10 человек спасены
20:22
"Гидеон Саар - это Нетаниягу на стероидах"
20:03
Хасан Насралла снова угрожает Израилю
19:43
Работник кошерного магазина спас раненную жертву и был убит
18:12
Джереми Корбин сообщил когда планирует уйти в отставку
17:38
ХАМАС: выполните требования - вернем тела солдат ЦАХАЛа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus