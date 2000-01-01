14.12 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Опрос: на выборах снова "победит" Либерман
. После решения о проведении новых выборов в Кнессет 2 марта газета Маарив провела опрос общественного мнения о том, за кого будут голосовать израильтяне.
Корбин не поведет лейбористов на следующие выборы
. Лидер британских лейбористов Джереми Корбин не поведет свою партию на следующие выборы, которые состоятся через пять лет.
Либерман: Кахоль Лаван не смогут создать коалицию без арабов
. Лидер Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман утром 13 декабря атаковал руководство партии Кахоль Лаван.
ООН: палестинцы потеряли $47,7 млрд из-за "оккупации"
. Израильский контроль над Западным берегом в период с 2000 по 2017 год стоил палестинцам около 47,7 миллиарда долларов, то есть более 2,5 млрд в год.
Опрос: левый блок вырывается вперед
. Поддержка "Кахоль Лаван" в Израиле растет, согласно новому опросу, опубликованному в "Исраэль Хайом".
Годы и деньги на ветер: с Гая Нира сняты все обвинения
. Полиция Израиля с большим позором окончила бесславную четырехлетнюю легальную сагу : все пункты обвинений против бригадного генерала полиции Гая Нира и его подчиненной, суперинтенданта Ц. сняты.
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