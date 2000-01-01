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Джонсон выступил против референдума об отделении Шотландии | Фото:13.12 21:38   MIGnews.com

Джонсон выступил против референдума об отделении Шотландии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, 13 декабря, премьер-министру Шотландии Никола Стерджен, что он не поддержит ее план проведения второго референдума о независимости, после того, как оба лидера вышли победителями на общенациональных выборах.

Ранее в пятницу Стерджен потребовала провести еще один референдум о независимости после того, как ее шотландская Национальная партия (SNP) выиграла 48 из 59 мест Шотландии в британском парламенте в Лондоне.

Джонсон сказал, что он не согласится на еще одно голосование после того, как шотландские избиратели не поддержали выход из Соединенного Королевства в 2014 году.

"Премьер-министр ясно дал понять, что он против второго референдума о независимости, поддержав большинство жителей Шотландии, которые не хотят возвращаться к разделению и неопределенности", - говорится в заявлении офиса Джонсона.

"Он добавил, что результат референдума 2014 года был решающим и должен соблюдаться."

Вскоре после этого в Твиттере Стерджен ответила, что она сказала премьер-министру, что ее политический мандат по предоставлению людям выбора должен соблюдаться, "так же, как он ожидает, что его мандат будет соблюдаться".


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