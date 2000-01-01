13.12 21:06 MIGnews.com

Годы и деньги на ветер: с Гая Нира сняты все обвинения

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Полиция Израиля с большим позором окончила бесславную четырехлетнюю легальную сагу : все пункты обвинений против бригадного генерала полиции Гая Нира и его подчиненной, суперинтенданта Ц. сняты.В 2015 году накануне повышения чина Нира до генерал-майора в полиции появились два анонимных письма. В них Нир и Ц. были обвинены в “неподобающих отношениях” и в том, что занимались приписками рабочих часов. Нир якобы также многие часы проводил в доме Ц. Ее также обвинили в том, что она задержалась с проверкой на полиграфе и “говорила неприятные вещи” другим сотрудникам полиции.Нир и Ц., со своей стороны, утверждали, что им “пошил дело” тогдашний начальник полиции Рони Альшейх. Альшейх пытался уволить Нира, но не сумел - после продолжительной и изнурительной борьбы в судах Нира отправили в вынужденный отпуск с полным содержанием. Ц. перевели из управления разведки полиции на другую работу посредством сообщения.Два с половиной года назад Ц. подала в суд на Альшейха , обвинившего ее в том, что она “подослана Нетаниягу”, после того, как она подала жалобу главу Лахав 433, обвинив его в сексуальных домогательствах. Через день Ниру и Ц. было предъявлено обвинение в описанных выше “преступлениях” (речь идет о прецедентном деле, никогда ранее не рассматривавшемся в израильской полиции). Обвинение считалось одним из “больших проектов” Альшейха и рассматривалось в дисциплинарном трибунале полиции.За прошедшее время трибунал допросил 5 свидетелей из 36. Защита потребовала допросить 40 свидетелей, включая высших офицеров израильской полиции, в том числе генералов Рони Альшейха, Мани Ицхаки, Гило Газиеля и Ури Кармиэля.Дела против Нира и Ц. были закрыты с подачи главы дисциплинарного трибунала судьи Ханана Эфрати. С Нира и Ц. сняты все обвинения. Ц. остается работать в полиции. Нир уходит на пенсию в сентябре 2020 года - после 30 лет службы.Описанный процесс обошелся государству в гигантскую сумму. Зарплата бригадного генерала Нира исчисляется десятками тысяч шекелей в месяц - и он продолжал ее получать все это время. Нир получает около 50 тысяч шекелей в месяц в качестве зарплаты и расходов на прикрепленный автомобиль. таким образом, за 4 года он получил около 3,5 миллионов шекелей. Нир многократно просил вернуть его к исполнению обязанностей, но ответ всегда был один - прежде должен быть завершен “дисциплинарный процесс”. Ниру также, скорее всего, возместят расходы на его адвокатов.Дело на протяжении четырех лет рассматривали три члена дисциплинарного трибунала, каждый из которых является высокопоставленным юристом. По данным источников в полиции все три тратили большую часть своего времени именно на это дело, поскольку оно считалось “приоритетным”. Их зарплата в месяц составляла около 26 тысяч шекелей. Все трое являются суперинтендантами полиции. Суперинтендант обходится государству примерно в 33 тысячи шекелей в месяц. Таким образом, только на их зарплату было потрачено 4 миллиона шекелей. Кроме того, день работы судьи в день заседаний в дисциплинарном трибунале стоит 780 шекелей - и за это время расходы на судебные заседания превысили 50 тысяч шекелей.