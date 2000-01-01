14.12 06:09 MIGnews.com

Новый президент Аргентины вернулся на свою прежнюю работу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Новый президент Аргентины Альберто Фернандес ненадолго вернулся к своей прежней работе в качестве профессора колледжа, курирующего выпускные экзамены студентов.Фернандес, приведенный к присяге во вторник, удивил студентов колледжа, появившись в качестве комисии за экзаменом в Университете Буэнос-Айреса, где он был профессором права.60-летний Фернандес приехал на машине из президентского дворца Каса Росада. Одетый в костюм и галстук, он терпеливо сидел в передней части своего класса, в то время как его ученики проходили свой многочасовой тест. Когда все закончилось, они сделали групповую фотографию."Он больше не кандидат в президенты, он президент нации. Это исторически. В моей жизни такого больше не случится со мной", - сказала студентка Надина Татьяна Пасанини.