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`Гидеон Саар - это Нетаниягу на стероидах` 13.12 20:22   MIGnews.com

"Гидеон Саар - это Нетаниягу на стероидах"

Известный “борец за социальную справедливость”  Эльдад Янив предупредил своих товарищей по левому блоку о новой надвигающейся напасти - возможном лидерстве в Ликуде Гидеона Саара.

Янив говорит: "Гидеон Саар - самая большая катастрофа для тех, кто верит в необходимость изменений в Израиле. Саар - это Нетаниягу 1996 года на стероидах. Вправо-вправо, до упора, ему с первого дня придется доказывать. что правее его - только стена. В правительстве Ликуда во главе с Сааром Ганц будет, в лучшем случае, министром образования, а Мири Регев продолжит выдавать удостоверения о кошерности в области культуры. И так потеряем еще десятилетие”.

Депутат Ликуда Михаль Шир, поддерживающая Саара ответила Яниву: Тот, кто приведет к краху вашего блока - Гидеон Саар. Будьте готовы. Мы идем”.


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