13.12 19:05 MIGnews.com

Протесты на границе с Газой: атакована машина ЦАХАЛа

כ-1,500 פלסטינים משתתפים בהפרות הסדר בכמה מוקדים לאורך גדר רצועת עזה. מקורות פלסטיניים פרסמו סרטון המתעד פגיעת בקבוק תבערה ברכב צבאי סמוך לגדר בח'אן יונס שבדרום הרצועה@Itsik_zuarets @AlonAmitzi pic.twitter.com/wSsDZmewMt — כאן חדשות (@kann_news) 13 декабря 2019 г.

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Несколько тысяч палестинцев приняли участие в протестах на границе с Газой в пятницу, 13 декабря, устроив столкновения с израильскими войсками. Демонстрации были приурочены правителями ХАМАСа в прибрежном анклаве к 32 годовщине со дня основания террористической группы.Министерство здравоохранения Газы, находящееся в ведении ХАМАСа, заявило, что в ходе столкновений пострадали пять палестинцев. Митингующие бросали коктейли Молотова и камнями в солдата и технику ЦАХАЛа. ВНикто из солдат не пострадал.Согласно сообщениям израильских СМИ, около 2000 человек приняли участие в акциях протеста в различных местах вдоль границы с Газой. Фати Хаммад, член политбюро исламистской террористической группы, поблагодарил боевиков ХАМАСа, выпустивших ракеты по Израилю во своей речи перед беспорядками, сообщает 13 канал."Время [премьер-министра Биньямин] Нетаниягу прошло", - цитируют его слова, явно ссылаясь на политические и юридические проблемы израильского премьера.