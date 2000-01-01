Протесты на границе с Газой: атакована машина ЦАХАЛа
Несколько тысяч палестинцев приняли участие в протестах на границе с Газой в пятницу, 13 декабря, устроив столкновения с израильскими войсками. Демонстрации были приурочены правителями ХАМАСа в прибрежном анклаве к 32 годовщине со дня основания террористической группы.
Министерство здравоохранения Газы, находящееся в ведении ХАМАСа, заявило, что в ходе столкновений пострадали пять палестинцев. Митингующие бросали коктейли Молотова и камнями в солдата и технику ЦАХАЛа. ВНикто из солдат не пострадал.
Согласно сообщениям израильских СМИ, около 2000 человек приняли участие в акциях протеста в различных местах вдоль границы с Газой. Фати Хаммад, член политбюро исламистской террористической группы, поблагодарил боевиков ХАМАСа, выпустивших ракеты по Израилю во своей речи перед беспорядками, сообщает 13 канал.
"Время [премьер-министра Биньямин] Нетаниягу прошло", - цитируют его слова, явно ссылаясь на политические и юридические проблемы израильского премьера.