Джереми Корбин сообщил когда планирует уйти в отставку
Сокрушительное поражение Лейбористской партии приведет к появлению нового лидера, положив конец неудачному правлению Джереми Корбина. В пятницу, 13 декабря, Корбин сказал, что он не будет участвовать в других всеобщих выборах, но отказался от призывов немедленно уйти в отставку.
Позже он заявил, что в начале следующего года состоятся внутренние выборы нового лидера партии. Корбин занимал нечеткую политику по Brexit, строил амбициозные социальные планы партии и обвинялся в антисемитизме. Главный раввин Великобритании предположил, что антисемитизм был "новым ядом" внутри партии, который был "санкционирован с самого верха".
Депутат лейбористов Рут Смит, потерявшая свое место консерваторам, призвала Корбина "объявить о своем уходе в отставку". "Он должен был уйти много, много, много месяцев назад." - заявила она. Смит возглавляла еврейское движение, которое порвало с Корбином перед выборами, обвинив его в антисемитизме.
"Мы стали расистской партией, противной партией из-за действий нашего лидера и бездействия нашего лидера", - сказала она.
Когда начались ожесточенные обвинения по поводу провальной кампании, бывший министр внутренних дел лейбористской партии Алан Джонсон назвал Корбина "катастрофой на пороге дома".
Иан Мюррей, законодатель лейбористской партии, победивший на переизбрании в Шотландии, сказал, что существованию партии будет угрожать опасность, если она не научится многим поражениям. "Эта партия должна слушать, эта партия должна отвечать, или эта партия умрет", - предупредил он. Он сказал, что лейбористам нужно не только заменить Корбина, но и изменить мировоззрение, которое он принес.
Корбин также заявил о своем желании руководить периодом "размышлений", в ходе которого партия перегруппируется и будет продвигать идеологию.