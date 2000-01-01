13.12 18:12 MIGnews.com

Джереми Корбин сообщил когда планирует уйти в отставку

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Сокрушительное поражение Лейбористской партии приведет к появлению нового лидера, положив конец неудачному правлению Джереми Корбина. В пятницу, 13 декабря, Корбин сказал, что он не будет участвовать в других всеобщих выборах, но отказался от призывов немедленно уйти в отставку.Позже он заявил, что в начале следующего года состоятся внутренние выборы нового лидера партии. Корбин занимал нечеткую политику по Brexit, строил амбициозные социальные планы партии и обвинялся в антисемитизме. Главный раввин Великобритании предположил, что антисемитизм был "новым ядом" внутри партии, который был "санкционирован с самого верха".Депутат лейбористов Рут Смит, потерявшая свое место консерваторам, призвала Корбина "объявить о своем уходе в отставку". "Он должен был уйти много, много, много месяцев назад." - заявила она. Смит возглавляла еврейское движение, которое порвало с Корбином перед выборами, обвинив его в антисемитизме."Мы стали расистской партией, противной партией из-за действий нашего лидера и бездействия нашего лидера", - сказала она.Когда начались ожесточенные обвинения по поводу провальной кампании, бывший министр внутренних дел лейбористской партии Алан Джонсон назвал Корбина "катастрофой на пороге дома".Иан Мюррей, законодатель лейбористской партии, победивший на переизбрании в Шотландии, сказал, что существованию партии будет угрожать опасность, если она не научится многим поражениям. "Эта партия должна слушать, эта партия должна отвечать, или эта партия умрет", - предупредил он. Он сказал, что лейбористам нужно не только заменить Корбина, но и изменить мировоззрение, которое он принес.Корбин также заявил о своем желании руководить периодом "размышлений", в ходе которого партия перегруппируется и будет продвигать идеологию.