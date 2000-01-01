ХАМАС: выполните требования - вернем тела солдат ЦАХАЛа
Террористическая организация ХАМАС заявила в пятницу, 13 декабря, что тела солдат ЦАХАЛа не будут возвращены, пока Израиль не выполнит их требования.
Комментарии представителя ХАМАСа прозвучали на фоне празднования в Газе 32-й годовщины основания террористической организации.
В сообщениях также указывается, что некоторые жители Газы приблизились к границе с Израилем и получили ранения в результате обстрела ЦАХАЛа. В ходе беспорядков пострадала одна военная машина, в которую кинули коктейлем Молотов. Министерство здравоохранения ПА сообщило, что пять человек получили ранения во время празднования.