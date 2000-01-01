13.12 17:38 MIGnews.com

ХАМАС: выполните требования - вернем тела солдат ЦАХАЛа

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Террористическая организация ХАМАС заявила в пятницу, 13 декабря, что тела солдат ЦАХАЛа не будут возвращены, пока Израиль не выполнит их требования.Комментарии представителя ХАМАСа прозвучали на фоне празднования в Газе 32-й годовщины основания террористической организации.В сообщениях также указывается, что некоторые жители Газы приблизились к границе с Израилем и получили ранения в результате обстрела ЦАХАЛа. В ходе беспорядков пострадала одна военная машина, в которую кинули коктейлем Молотов. Министерство здравоохранения ПА сообщило, что пять человек получили ранения во время празднования.