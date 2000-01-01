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Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II | Фото:13.12 17:12   MIGnews.com

Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II

Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила огромное количество мест в британском парламенте, что даст возможность выполнить план по выводу Великобритании из Европейского союза в следующем месяце.

У консерваторов набралось 364 места, а у основной оппозиционной Лейбористской партии - 203.

"Мы сделали это - мы справились, не так ли?", - сказал сторонникам ликующий Джонсон. "Мы преодолели тупик, мы вышли из тупика, мы разбили контрольно-пропускной пункт!"

Несколько часов спустя Джонсон был отправлен в Букингемский дворец, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II в рамках конституционного ритуала формирования нового правительства. Он является 14-м премьер-министром, которого монарх попросил сформировать правительство.

Победа Джонсона прокладывает путь к выходу Британии из Европейского Союза к 31 января. Президент США Дональд Трамп поздравил Джонсона в Твиттере и сказал, что "Великобритания и Соединенные Штаты теперь будут свободны заключить новую крупную торговую сделку после Brexit".



Напомним, что лидер Консервативной партии Великобритании, премьер-министр Борис Джонсон снова возглавит правительство.

По последним данным, Консервативная партия Джонсона получает 361 из 650 мест на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента. Еще 203 достаются "Лейбористской партии" Джереми Корбина. 48 – Шотландской национальной партии и 11 – партии "Либеральные демократы".

"Надеюсь, вам понравится праздник сегодня вечером", – сказал Джонсон членам своей партии после объявления результатов экзитполов.


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