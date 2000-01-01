Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II
Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона получила огромное количество мест в британском парламенте, что даст возможность выполнить план по выводу Великобритании из Европейского союза в следующем месяце.
У консерваторов набралось 364 места, а у основной оппозиционной Лейбористской партии - 203.
"Мы сделали это - мы справились, не так ли?", - сказал сторонникам ликующий Джонсон. "Мы преодолели тупик, мы вышли из тупика, мы разбили контрольно-пропускной пункт!"
Несколько часов спустя Джонсон был отправлен в Букингемский дворец, чтобы встретиться с королевой Елизаветой II в рамках конституционного ритуала формирования нового правительства. Он является 14-м премьер-министром, которого монарх попросил сформировать правительство.
Победа Джонсона прокладывает путь к выходу Британии из Европейского Союза к 31 января. Президент США Дональд Трамп поздравил Джонсона в Твиттере и сказал, что "Великобритания и Соединенные Штаты теперь будут свободны заключить новую крупную торговую сделку после Brexit".
Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!
Напомним, что лидер Консервативной партии Великобритании, премьер-министр Борис Джонсон снова возглавит правительство.
По последним данным, Консервативная партия Джонсона получает 361 из 650 мест на внеочередных выборах в Палату общин британского парламента. Еще 203 достаются "Лейбористской партии" Джереми Корбина. 48 – Шотландской национальной партии и 11 – партии "Либеральные демократы".
"Надеюсь, вам понравится праздник сегодня вечером", – сказал Джонсон членам своей партии после объявления результатов экзитполов.