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Бывший лидер ПА стал самым разыскиваемым беглецом в Турции | Фото:13.12 16:10   MIGnews.com

Бывший лидер ПА стал самым разыскиваемым беглецом в Турции

В пятницу Турция заявила, что предложит до 10 миллионов лир (1,75 миллиона долларов) за информацию, которая приведет к поимке бывшего палестинского лидера Мохаммеда Дахлана, который в настоящее время находится в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах. Его также поместят в список самых разыскиваемых беглецов.

Турция обвиняет Дахлана в том, что он - наемник Израиля в ОАЭ и причастен к попытке государственного переворота в 2016 году против президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которого он является откровенным критиком. По его словам, МВД Турции выдало ордера на его арест. В дополнение к попытке государственного переворота "Дахлан также пытался изменить конституционный порядок силой и обвиняется в шпионаже".

Дахлан стал яростным конкурентом своего бывшего союзника в палестинской партии ФАТХ Махмуда Аббас, прежде чем бежать в изгнание в 2011 году.

Турецкие СМИ регулярно обвиняют Дахлана в причастности к неудачному перевороту 2016 года. Он также был обвинен в соучастии в убийстве саудовского журналиста Джамала Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в прошлом году.

В начале этого года министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил ОАЭ в укрывательстве террориста: "(Дахлан) бежал к вам, потому что он агент Израиля", - сказал он «Аль-Джазире». Дахлан яростно ответил, обвинив Эрдогана в поддержке "террористических групп" в Сирии и в краже золота из ливийского центрального банка.

58-летний Дахлан был заочно приговорен к трем годам лишения свободы в 2016 году палестинским судом за коррупцию и должен выплатить 16 миллионов долларов. Он был главой внутренней безопасности в Газе, но его силы были захвачены террористической группой ХАМАС в 2007 году, что привело к изгнанию ФАТХа с территории.


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