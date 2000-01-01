13.12 15:31 MIGnews.com

Шотландия проведет еще один референдум о независимости

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Лидер националистического движения Шотландии Никола Стерджен заявила в пятницу, 13 декабря, что для страны пришло время определиться со своим будущим, приводит её слова издание JPost. Ёе администрация рассмотрит вопрос на следующей неделе о предоставлении полных юридических полномочий для проведения референдума о независимости."Народ Шотландии высказался. Настало время решить наше собственное будущее", - сказала Стерджен после того, как ее Шотландская национальная партия увеличила количество мест в британском парламенте после выборов в Великобритании."Шотландское правительство на следующей неделе опубликует подробное, демократическое обоснование передачи власти, чтобы референдум не мог быть поставлен вне правового режима", - добавила она, ссылаясь на администрацию, которую она возглавляет в Эдинбурге.Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает против проведения еще одного референдума по вопросу независимости Шотландии после того, как Шотландия проголосовала за то, чтобы остаться в Соединенном Королевстве в 2014 году.