Израиль не впустит христиан Газы на Рождество

Израиль не разрешит христианам из Газы посетить Западный берег или Восточный Иерусалим на Рождество, заявил военный представитель палестинцев в четверг, 12 декабря.
По соображениям безопасности, для жителей анклава будут выданы разрешения на поездки за границу во время христианского праздника, но не в Израиль или на Западный берег, сообщила пресс-секретарь Координатора правительственной деятельности на территориях (COGAT), пишет Reuters.
Около 1000 христиан живут в Газе рядом с 2 миллионами мусульман, и их число неуклонно сокращается.
В предыдущие годы членам общины разрешалось посещать свои семьи в Израиле и на Западном берегу, а также посещать христианские святые города, такие как Нацарет, Вифлеем и Иерусалим. В прошлом году было выдано 700 разрешений на въезд. Большая часть Западного берега контролируется Палестинской администрацией и ее движением ФАТХ, политическим конкурентом ХАМАСа.
Левая израильская неправительственная организация Gisha раскритиковала запрет как "крайнее нарушение свободы передвижения". Христианские лидеры заявили, что они обратились к израильским властям против запрета.
"Другим людям по всему миру разрешено путешествовать в Вифлеем. Мы считаем, что христиане Газы также должны иметь это право", - цитирует Reuters Вади Абу Нассар, советник местных церковных лидеров.