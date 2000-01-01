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Главный раввин Британии: выборы прошли, антисемитизм остался | Фото:13.12 15:08   MIGnews.com

Главный раввин Британии: выборы прошли, антисемитизм остался

Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис заявил, что выборы в стране завершились победой Консервативной партии Бориса Джонсона, но антисемитизм и исламофобия никуда не испарились.

Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило издание The Times of Israel.

"Выборы окончены, но опасения по поводу возрождения антисемитизма все еще сохраняются. Исламофобия, расизм и другие формы предубеждений по-прежнему поражают наши общины и даже наши политические партии", – сказал Мирвис.

По его словам, сейчас важно объединить страну и сделать так, чтобы голоса избирателей были услышаны.


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