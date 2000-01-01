Главный раввин Британии: выборы прошли, антисемитизм остался
Главный раввин Великобритании Эфраим Мирвис заявил, что выборы в стране завершились победой Консервативной партии Бориса Джонсона, но антисемитизм и исламофобия никуда не испарились.
Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщило издание The Times of Israel.
"Выборы окончены, но опасения по поводу возрождения антисемитизма все еще сохраняются. Исламофобия, расизм и другие формы предубеждений по-прежнему поражают наши общины и даже наши политические партии", – сказал Мирвис.
По его словам, сейчас важно объединить страну и сделать так, чтобы голоса избирателей были услышаны.