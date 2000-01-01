Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Песков: не уверен в добром отношении Лондона к РФ 13.12 23:28   MIGnews.com

Песков: не уверен в добром отношении Лондона к РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отреагировал на победу Консервативной партии (тори) Британии на выборах в парламент королевства.

Песков хочет надеяться, что политические силы, которые побеждают, будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с РФ: "Не знаю, насколько такие надежды уместны в плане консерваторов".

Известно, что британский премьер Борис Джонсон заявил, что после победы консерваторов на парламентских выборах ничто не помешает стране осуществить Brexit.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:12
Установлена елка из вещей, которые нельзя брать в самолет
21:38
Джонсон выступил против референдума об отделении Шотландии
20:38
Хайфу поразил зимний шторм: 10 человек спасены
20:22
"Гидеон Саар - это Нетаниягу на стероидах"
20:03
Хасан Насралла снова угрожает Израилю
19:43
Работник кошерного магазина спас раненную жертву и был убит
18:12
Джереми Корбин сообщил когда планирует уйти в отставку
17:38
ХАМАС: выполните требования - вернем тела солдат ЦАХАЛа
17:12
Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II
16:10
Бывший лидер ПА стал самым разыскиваемым беглецом в Турции
15:50
В следующем месяце Израиль начнет экспорт газа в Египет
15:33
В МИД КНР критикуют США за заявления о нарушениях РФ ДРСМД
15:31
Шотландия проведет еще один референдум о независимости
15:08
Главный раввин Британии: выборы прошли, антисемитизм остался
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus