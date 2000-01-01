13.12 23:28 MIGnews.com
Песков: не уверен в добром отношении Лондона к РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отреагировал на победу Консервативной партии (тори) Британии на выборах в парламент королевства.
Песков хочет надеяться, что политические силы, которые побеждают, будут ориентироваться на выстраивание добрых отношений с РФ: "Не знаю, насколько такие надежды уместны в плане консерваторов".
Известно, что британский премьер Борис Джонсон заявил, что после победы консерваторов на парламентских выборах ничто не помешает стране осуществить Brexit.
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