В МИД КНР критикуют США за заявления о нарушениях РФ ДРСМД
Заявления американской стороны о нарушениях договора РСМД Россией, а также об исходящей от Китая угрозе являются "неуклюжим представлением". Об этом сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
По ее словам, этот "трюк" преследует одну цель - обман других стран.
Чуньин добавила, что настоящая цель выхода США из договора – развязать себе руки, свободно развивать передовые ракетные технологии, а также стремиться к единоличному военному доминированию, пишет UrduPoint.
Дипломат подчеркнула, что заявления главы Пентагона Марка Эспера подтверждают, что Вашингтон начал готовиться к испытаниям ракет, запрещенных договором РСМД, задолго до официального выхода из него.