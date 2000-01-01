Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В МИД КНР критикуют США за заявления о нарушениях РФ ДРСМД 13.12 15:33   MIGnews.com

В МИД КНР критикуют США за заявления о нарушениях РФ ДРСМД

Заявления американской стороны о нарушениях договора РСМД Россией, а также об исходящей от Китая угрозе являются "неуклюжим представлением". Об этом сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, этот "трюк" преследует одну цель - обман других стран.

Чуньин добавила, что настоящая цель выхода США из договора – развязать себе руки, свободно развивать передовые ракетные технологии, а также стремиться к единоличному военному доминированию, пишет UrduPoint.

Дипломат подчеркнула, что заявления главы Пентагона Марка Эспера подтверждают, что Вашингтон начал готовиться к испытаниям ракет, запрещенных договором РСМД, задолго до официального выхода из него.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:10
Бывший лидер ПА стал самым разыскиваемым беглецом в Турции
15:50
В следующем месяце Израиль начнет экспорт газа в Египет
15:31
Шотландия проведет еще один референдум о независимости
15:08
Главный раввин Британии: выборы прошли, антисемитизм остался
15:06
Израиль не впустит христиан Газы на Рождество
14:45
ПА обращается к России в свете ухудшения отношений с США
14:22
В Дании 8 человек подозревают в подготовке теракта
14:05
Опрос: левый блок вырывается вперед
13:34
Взрыв в Германии: стало известно о первой жертве
13:13
В британском парламенте будет рекордное количество женщин
12:59
Израиль надеется на скорое освобождение Иссахар
12:18
Зеут отказывается от выборов
12:00
Ривлин: с Британией мы будет противостоять вызовам
11:41
Бывший союзник Аббаса – в "красном списке" Турции
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus