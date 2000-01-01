Израиль надеется на скорое освобождение Иссахар

Израиль надеется на освобождение осужденной на 7,5 лет тюрьмы Наамы Иссасхар в ближайшее время.
Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах Государства Израиль в РФ Якова Ливне, передает "Коммерсант".
"Относимся с уважением к российской судебной системе и надеемся, что Наама Иссасхар будет освобождена в самое ближайшее время, учитывая ее возраст и срок, который она уже провела в заключении", — сказал дипломат.
По его словам, судьба израильтянки уже неоднократно обсуждалась на высоком межгосударственном уровне.
Уточняется, что 12 декабря он лично приехал в Московский областной суд, чтобы присутствовать на рассмотрении апелляционной жалобы, однако заседание было перенесено на 19 декабря.
"Наама и мы подали ходатайство об отложении заседания, чтобы суд обеспечил ее личное присутствие. В противном случае защищать Нааму невозможно. Мы также попросили суд заменить переводчика, так как выяснилось, что он не владеет юридическим английском", – также сообщил в комментарии журналистам партнер юридической фирмы Pen & Paper Алексей Добрынин.