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Израиль надеется на скорое освобождение Иссахар | Фото:13.12 12:59   MIGnews.com

Израиль надеется на скорое освобождение Иссахар

Израиль надеется на освобождение осужденной на 7,5 лет тюрьмы Наамы Иссасхар в ближайшее время.

Об этом говорится в заявлении временного поверенного в делах Государства Израиль в РФ Якова Ливне, передает "Коммерсант".

"Относимся с уважением к российской судебной системе и надеемся, что Наама Иссасхар будет освобождена в самое ближайшее время, учитывая ее возраст и срок, который она уже провела в заключении", — сказал дипломат.

По его словам, судьба израильтянки уже неоднократно обсуждалась на высоком межгосударственном уровне.

Уточняется, что 12 декабря он лично приехал в Московский областной суд, чтобы присутствовать на рассмотрении апелляционной жалобы, однако заседание было перенесено на 19 декабря.

"Наама и мы подали ходатайство об отложении заседания, чтобы суд обеспечил ее личное присутствие. В противном случае защищать Нааму невозможно. Мы также попросили суд заменить переводчика, так как выяснилось, что он не владеет юридическим английском", – также сообщил в комментарии журналистам партнер юридической фирмы Pen & Paper Алексей Добрынин.


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