13.12 12:00 MIGnews.com
Ривлин: с Британией мы будет противостоять вызовам
Президент Израиля Реувен Ривлин пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, чья партия с большим отрывом побеждает на выборах
, больших успехов.
"Поздравляю моего друга Бориса Джонсона! От имени израильского народа и лично от себя желаю вам больших успехов", – сказал Ривлин.
Президент Израиля уверен, что под руководством Джонсона отношения между двумя странами будут и впредь укрепляться.
"И что вместе мы сможем противостоять вызовам нашего времени на всех фронтах", – констатировал Ривлин.
Поделиться
Все по теме
Комментарии