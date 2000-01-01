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Ривлин: с Британией мы будет противостоять вызовам | Фото:13.12 12:00   MIGnews.com

Ривлин: с Британией мы будет противостоять вызовам

Президент Израиля Реувен Ривлин пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, чья партия с большим отрывом побеждает на выборах, больших успехов.

"Поздравляю моего друга Бориса Джонсона! От имени израильского народа и лично от себя желаю вам больших успехов", – сказал Ривлин.

Президент Израиля уверен, что под руководством Джонсона отношения между двумя странами будут и впредь укрепляться.

"И что вместе мы сможем противостоять вызовам нашего времени на всех фронтах", – констатировал Ривлин.


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