Нетаниягу: сегодня – великий день

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу присоединился к поздравлениям британского коллеги Бориса Джонсона с победой на выборах.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Поздравляю моего друга Бориса Джонсона с исторической победой. Это великий день для народа Великобритании и для дружбы между нами", – отметил премьер-министр под совместным фото, на котором пожимает коллеге руку в Лондоне.
Congratulations my friend @BorisJohnson on your historic victory.
В свою очередь, спикер Кнессета Юли Эдельштейн заявил, что победа Джонсона является славным поражением для антисемита Джереми Корбина.
"Огромная победа для друга Израиля Бориса Джонсона в Великобритании. Славное поражение для его антисемитского соперника Корбина и ненавистников Израиля. Это очень важно для государства Израиль. Я поздравляю мистера Джонсона и уверен, что он продолжит добиваться успеха", - отметил Эдельштейн.