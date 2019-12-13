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Нетаниягу: сегодня – великий день | Фото:13.12 11:13   MIGnews.com

Нетаниягу: сегодня – великий день

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу присоединился к поздравлениям британского коллеги Бориса Джонсона с победой на выборах.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поздравляю моего друга Бориса Джонсона с исторической победой. Это великий день для народа Великобритании и для дружбы между нами", – отметил премьер-министр под совместным фото, на котором пожимает коллеге руку в Лондоне.



В свою очередь, спикер Кнессета Юли Эдельштейн заявил, что победа Джонсона является славным поражением для антисемита Джереми Корбина.

"Огромная победа для друга Израиля Бориса Джонсона в Великобритании. Славное поражение для его антисемитского соперника Корбина и ненавистников Израиля. Это очень важно для государства Израиль. Я поздравляю мистера Джонсона и уверен, что он продолжит добиваться успеха", - отметил Эдельштейн.


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