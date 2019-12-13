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Кац-Джонсону: это не просто политическая победа | Фото:13.12 10:58   MIGnews.com

Кац-Джонсону: это не просто политическая победа

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с блестящей победой на парламентских выборах.

"Я поздравляю Бориса Джонсона и Консервативную партию Великобритании с решительной и однозначной победой, о которой свидетельствуют опросы. Это не просто политическая победа. Это, прежде всего, ценностная победа", – сказал Кац.

По его словам, раньше в Великобритании никогда не проводилась политическая кампания, над которой бы витал антисемитизм, "вызывающий чувство ужаса".

"И то, что многие проголосовал против этого, является признаком уважения, по нашему мнению, ценностей Великобритании и ее истории. Это должно послужить важным примером и вехой в борьбе с ненавистью. Великобритания является близким и важным другом Израиля, и мы обязаны углублять это партнерство", – констатировал Кац.




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