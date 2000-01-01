В британском парламенте будет рекордное количество женщин
В новом британском парламенте будет работать рекордное количество женщин-депутатов.
Об этом сообщает информационное агентство BBC.
Уточняется, что некоторые места еще только предстоит объявить. Тем не менее известно, что от "Лейбористской партии" в парламенте будут работать 104 женщины, а от "Консервативной партии" – 86 представительниц слабого пола.
Напомним, что по результатам экзитполлов, Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона с большим отрывом побеждает на выборах.