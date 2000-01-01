13.12 13:13 MIGnews.com

В британском парламенте будет рекордное количество женщин

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В новом британском парламенте будет работать рекордное количество женщин-депутатов.Об этом сообщает информационное агентство BBC.Уточняется, что некоторые места еще только предстоит объявить. Тем не менее известно, что от "Лейбористской партии" в парламенте будут работать 104 женщины, а от "Консервативной партии" – 86 представительниц слабого пола.Напомним, что по результатам экзитполлов, Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона с большим отрывом побеждает на выборах.