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В британском парламенте будет рекордное количество женщин | Фото:13.12 13:13   MIGnews.com

В британском парламенте будет рекордное количество женщин

В новом британском парламенте будет работать рекордное количество женщин-депутатов.

Об этом сообщает информационное агентство BBC.

Уточняется, что некоторые места еще только предстоит объявить. Тем не менее известно, что от "Лейбористской партии" в парламенте будут работать 104 женщины, а от "Консервативной партии" – 86 представительниц слабого пола.

Напомним, что по результатам экзитполлов, Консервативная партия премьер-министра Бориса Джонсона с большим отрывом побеждает на выборах.


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