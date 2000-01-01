13.12 10:13 MIGnews.com

Выборы в Британии: Джонсон пообещал Brexit вовремя

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство получило мандат на выполнение выхода страны из состава Евросоюза.По его словам, результаты выборов дают возможность правительству не просто выполнить Brexit, а объединить страну."На данном этапе все выглядит так, как будто консервативное правительство с единой нацией получило новый мощный мандат – выполнять Brexit. Не просто выполнить Brexit, а объединить эту страну и продвигать ее вперед. Мы проведем Brexit вовремя – к 31 января", – подчеркнул он.Джонсон добавил, что, если результаты подтвердятся, он продолжит работу по Brexit сегодня же."Я думаю, что это исторические выборы, которые теперь, в этом новом правительстве, дают нам возможность уважать демократическую волю британского народа, изменить эту страну к лучшему и раскрыть потенциал всего народа", – добавил Джонсон.