13.12 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Закон о роспуске Кнессета принят во втором и третьем чтениях
Закон о роспуске Кнессета принят большинством в 94 голоса, никто не голосовал против. Окончательное решение принято поздно ночью. после затяжной дискуссии в комитете по регламенту.
Нетаниягу: я покину все должности Биньямин Нетаниягу
заявил, что намерен уйти в отставку со всех своих постов, кроме премьер-министра, до 1 января.
В Мурманске загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов"
На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском возник пожар, в результате чего пострадали 12 человек.
Нетаниягу поблагодарил Трампа за защиту евреев
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за распоряжение о распространении антидискриминационного законодательства США на евреев.
Бени Ганц: в списке Кахоль Лаван произойдут изменения
Бени Ганц через несколько часов после роспуска Кнессета сообщил, что в списке его партии могут произойти изменения в скором времени.
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