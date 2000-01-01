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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:13.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Закон о роспуске Кнессета принят во втором и третьем чтениях Закон о роспуске Кнессета принят большинством в 94 голоса, никто не голосовал против. Окончательное решение принято поздно ночью. после затяжной дискуссии в комитете по регламенту.

Нетаниягу: я покину все должности Биньямин Нетаниягу заявил, что намерен уйти в отставку со всех своих постов, кроме премьер-министра, до 1 января.

В Мурманске загорелся авианосец "Адмирал Кузнецов" На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" под Мурманском возник пожар, в результате чего пострадали 12 человек.

Нетаниягу поблагодарил Трампа за защиту евреев Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за распоряжение о распространении антидискриминационного законодательства США на евреев.

Бени Ганц: в списке Кахоль Лаван произойдут изменения Бени Ганц через несколько часов после роспуска Кнессета сообщил, что в списке его партии могут произойти изменения в скором времени.


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