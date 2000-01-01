Элькин: цель Израиля достигнута

Израиль восстановил сдерживание сектора Газа после ликвидации командира "Исламского джихада" Баху Абу аль-Ата.
Такое заявление сделал член команды "Ликуда" Зеев Элькин в комментарии "12-му каналу".
"Наша миссия в этом раунде была достигнута: один из главных террористов в секторе Газа, Баху Абу аль-Ата, который долгое время был ответственным за стрельбу по нам и уничтожении попыток успокоить сектор Газа, больше не с нами", – отметил Элькин.
По его словам, израильское сдерживание было восстановлено после ликвидации террориста, который сводил все усилия Израиля по успокоению Газы на нет.