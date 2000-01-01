14.11 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Израиль направил предупреждение ХАМАСу
. Израиль направил террористической группировке ХАМАС предупреждение о том, что ЦАХАЛ начнет сносить целые здания в Газе, если группировка подключиться к обстрелу еврейского гоусдарства.
После затишья: террористы возобновили обстрелы Израиля
. После относительного затишья минувшей ночью, террористы газы возобновили ракетные обстрелы Израиля.
ЦАХАЛ: уничтожен крупнейший завод по производству ракет
. В заявлении уточняется, что ЦАХАЛ увеличил частоту своих атак, а также определил новый тип целей в южной части сектора Газа.
За минуты до ликвидации: дрон залетел в комнату аль-Ата
. Через несколько минут комната была взорвана ракетой, выпущенной самолетом ВВС ЦАХАЛа.
ЦАХАЛ - жителям Газы: "Стоит ли оно того?"
. "Кто важнее ваших детей? Из-за них будущее ваших детей потеряно! Стоит ли оно того?" .
Биби: депутаты делают святых из военных преступников
. Глава правительства заявил: “Террористы из Газы намеренно прикрываются гражданскими и намеренно атакуют гражданских. Вы делаете святых из военных преступников”.
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