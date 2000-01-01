Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:14.11 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Израиль направил предупреждение ХАМАСу. Израиль направил террористической группировке ХАМАС предупреждение о том, что ЦАХАЛ начнет сносить целые здания в Газе, если группировка подключиться к обстрелу еврейского гоусдарства.

После затишья: террористы возобновили обстрелы Израиля. После относительного затишья минувшей ночью, террористы газы возобновили ракетные обстрелы Израиля.

ЦАХАЛ: уничтожен крупнейший завод по производству ракет. В заявлении уточняется, что ЦАХАЛ увеличил частоту своих атак, а также определил новый тип целей в южной части сектора Газа.

За минуты до ликвидации: дрон залетел в комнату аль-Ата. Через несколько минут комната была взорвана ракетой, выпущенной самолетом ВВС ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ - жителям Газы: "Стоит ли оно того?". "Кто важнее ваших детей? Из-за них будущее ваших детей потеряно! Стоит ли оно того?" .

Биби: депутаты делают святых из военных преступников. Глава правительства заявил: “Террористы из Газы намеренно прикрываются гражданскими и намеренно атакуют гражданских. Вы делаете святых из военных преступников”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:27
В результате израильской атаки убиты 6 палестинцев
06:22
Арабские СМИ: Достигнуто соглашение о прекращении огня
06:03
Парень украл мороженое в прямом эфире и незаметно ушел
05:32
Британских туристов обманули и поселили в руинах отеля
04:06
Коломойский предложил взять $100 000 000 000 в России
03:58
В США в небе взорвался огромный огненный шар
02:27
Назван самый сексуальный мужчина в мире
01:19
Как избежать деменции: раскрыт секрет
00:15
Юнкер перенес операцию
23:25
Власти Нидерландов ужесточат ограничение скорости
22:19
Эко-активистка пересечет Атлантический океан на катамаране
21:47
В Австрии сошла лавина: погибли опытные инструкторы
21:25
"Террористы совершают двойное военное преступление"
21:14
По Ашдоду запущена ракета
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus