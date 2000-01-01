13.11 19:29 MIGnews.com

Ганц: правительство единства больше, чем вопрос Газы

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Лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц прибыл на юг Израиля на фоне эскалации конфликта с террористами в Газе. Он в резкой форме обратился к ХАМАСу и отверг идею о том, что правительство единства будет создано из-за ситуации в Газе."Существует консенсус в отношении оперативных потребностей, и я полностью поддерживаю действия государства Израиль ... Цель состоит в том, чтобы добиться возврата к сдерживанию - конец этой битвы должен быть очень сильным сдерживающим фактором.""Когда нам нужно сражаться, мы будем сражаться, а когда нам нужно наладить добрососедские отношения, сделаем и это. Но не заблуждайтесь - с другой стороны террористы, а не Мать Тереза. Они преднамеренно стреляют по районам, где живут гражданские лица".На вопрос о формировании правительства единства с партией Биньямина Нетаниягу "Ликуд" он заявил, что он за единство, но при правильных обстоятельствах. "Единство должно решать более чем одно конкретное событие", - говорит он."С тех пор, как я начал заниматься политикой, я не говорю о единстве. Я собираюсь придерживаться этого. Если будет способ содействовать единству в Государстве Израиль, я буду первым, кто сделает это. Я все время призываю к единству и прилагаю все усилия для формирования единого правительства", - сказал бывший начальник ЦАХАЛа."Но в Государстве Израиль есть много важных вещей: есть принципы и ценности, есть закон и есть демократические нормы. Я не предлагаю проводить какое-то конкретное мероприятие и включать в него политический вопрос. Единство должно служить не только конкретному событию, каким бы серьезным и трудным оно ни было", - добавляет он, полагая, что он не согласится на правительство единства только на основе эскалации Газы.