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Депутаты Арабского списка вышли после конфликта с Нетаниягу | Фото:13.11 17:03   MIGnews.com

Депутаты Арабского списка вышли после конфликта с Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал депутатов Объединенного арабского списка, которые вчера вечером протестовали против военных действий ЦАХАЛа в Газе. В ответ депутаты вышли из пленума Кнессета.

"Так же, как партия Объединенный список твердо призвала преследовать меня за совершение военных преступлений и преступлений против человечности, так и сегодня она поддерживает критику операции ЦАХАЛа", - сказал Нетаниягу.

Депутат фракции Ахмед Тиби, которого сняли с пленума, обратился к премьер-министру в жесткой форме: "Вы подстрекаете нас. Вы лжец. Это кампания по спасению Нетаниягу".

Член парламента Офер Касиф также выкрикнул слова критики: "Вы и лжец, и преступник", а затем заявил, что "Нетаниягу не удовлетворен голодом, убийствами и разрушениями, которые он навязывает Газе, и серьезным ущербом для финансирования Газы. Сегодня он добавил преступление и пришел на пленум, чтобы лгать и подстрекать для своего оправдания".

"Человек, который посылает армию, чтобы бомбить осажденный город, называет других сторонниками терроризма? Мы не остались, потому что в этом не было необходимости, даже Нетаниягу не верит в Нетаниягу", - добавил Касиф.


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