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Ривлин и Либерман провели встречу в Иерусалиме | Фото:13.11 16:33   MIGnews.com

Ривлин и Либерман провели встречу в Иерусалиме

Президент Реувен Ривлин и председатель "НДИ" Авидгор Либерман встретились в среду, 13 ноября, для углубленного разговора о текущих вызовах, включая вопросы безопасности и обстрелы из Газы.

Они согласились с тем, что в свете весомых решений, с которыми израильское правительство столкнется в ближайшем будущем, оно должно быть как можно более стабильным и широким, учитывая, среди прочего, ситуацию с безопасностью и экономикой.

Кроме того, они обсудили план, предложенный президентом Нетаниягу и Ганцу, который основан на ряде принципов, требующих детального соглашения между сторонами.

Президент повторил детали предложения Либерману, и подчеркнул, что он доступен сторонам для любых дальнейших разъяснений, если это будет необходимо.


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