13.11 16:03 MIGnews.com

Либерман обвинил Нетаниягу в капитуляции перед ХАМАСом

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На фоне эскалации насилия в Газе глава "НДИ" Авигдор Либерман раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в посте на Facebook в среду, 13 ноября, обвинив его в "капитуляции" перед террористической группой ХАМАС. Политик также обвинил Нетаниягу в том, что у него "нет ответов или решений" по ракетному обстрелу на юге.Либерман заявил, что премьер-министр неоднократно обещал уничтожить ХАМАС и восстановить безопасность на юге Израиля, и обвинил его в нынешней политике по отношению к правителям Газы и отсутствию какого-либо долгосрочного плана по анклаву."На протяжении многих лет в предвыборных кампаниях Нетаниягу и члены "Ликуда" подчеркивали, что только они могут уничтожить правление ХАМАСа. На самом деле Нетаниягу только укрепляет правление ХАМАСа", - заявил Либерман, сославшись на видеоролик, выпущенный Нетаниягу накануне выборов 2009 года, в котором он обещал "нарушить власть ХАМАСа в Газе… и восстановить безопасность израильских жителей"."Еще два дня назад официальная политика Государства Израиль заключалась в том, что ХАМАС нес ответственность за любой ракетный обстрел из Газы, независимо от того, кто стрелял", - сказал Либерман. "Начиная с этого времени, Нетаниягу предоставил им свободу. ХАМАС больше не несет никакой малой или большой ответственности в Газе, и любой ракетный огонь по Израилю "мошенническими силами" вообще не является проблемой ХАМАСа".Либерман сказал, что, несмотря на ответ Израиля, "очевидно, что еще один раунд стрельбы - это только вопрос времени". "Целевая борьба с терроризмом необходимое условие, но недостаточное для преодоления террористической проблемы. Наряду с целенаправленными убийствами, которые я требовал возобновить, должна быть сформулирована политика в отношении Газы.""До сегодняшнего дня никто, кроме меня, не пытался ответить на вопрос о том, что положит конец проблеме с Газой. Все мои попытки поставить вопрос на обсуждение в кабинете министров и сформулировать другую политику в отношении Газы были заблокированы Биньямином Нетаниягу", - заявил Либерман."Вместо того, чтобы найти реальное решение, Нетаниягу и его друзья по "Ликуду" заняты клеветой. У них нет ответов или решений, и они отказываются проводить предметное обсуждение ситуации", - продолжил он.