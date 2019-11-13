Ривлин встретился с Либерманом: о чем говорили

По словам помощников главы НДИ, он попросил у президента разъяснения по поводу предложения о решении политического тупика в вопросе формирования правительства. В частности, каким образом можно выйти из ситуации, так как партия "Кахоль Лаван" до сих пор не пошла не компромисс.
Ответ Ривлина будет предоставлен после встречи Бенни Ганца с Либерманом, запланированной на 14 ноября. Срок мандата лидера "Кахоль Лаван" истекает в среду вечером.
"Они согласились, что в свете важных решений, которые правительство Израиля примет в ближайшем будущем, оно должно быть как можно более стабильным и широким с точки зрения безопасности и экономической ситуации. Такое правительство должно включать две основные партии в качестве ключевых элементов", – сообщили в пресс-службе Ривлина.