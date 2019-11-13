Биби: депутаты делают святых из военных преступников

Тома-Сулейман взывала к присутствовавшим: “Отсюда, из Тель-Авива, я бросаю клич и говорю нашему народу в Газе: есть достойные люди в Израиле, люди которые хотят мира и не хотят жить в войнах. Вы там держитесь. В конце концов, оккупация закончится”.
После этого депутат атаковала Бени ганца, провозгласив: “Кого вы поддерживаете, что вы поддерживаете, запланированное убийство? Начало войны, в которой прольются реки крови? У вас была возможность продемонстрировать, что вы будете проводить другую, альтернативную политику”.
Офер Касиф заявил: “Мы стоим здесь на войне против взбесившегося правительства, во главе которого человек, которому нет дела ни до кого кроме себя самого. Этот человек сжигает наш дом и он хочет , чтобы мы ему верили - ради того, чтобы он не сел в тюрьму. Если не будет свободы и освобождения в Газе, не будет и спокойствия в южном Израиле”.
Заявления Нетаниягу породили приступ бешенства среди арабских депутатов. Депутат Ахмед Тиби завопил: “Вы намеренно лжете и подстрекаете против нас!” Тиби продолжал беситься и кричать: “Лжец! ты делаешь это каждый понедельник и четверг!”
Приставы Кнессета вывели Тиби из зала заседаний.
Нетаниягу после этого сказал: “То, что делают некоторые члены Кнессета - просто невероятно. Тех, кто соблюдает законы ведения войны - солдат и офицеров ЦАХАЛа они называют военными преступниками. Они выворачивают наизнанку моральный базис ведения справедливой войны. Фракция РААМ-Тааль требовала, после окончания Нерушимой Скалы, чтобы началось официальное расследование против меня, Ганца и Яалона. Они обвиняли нас в совершении военных преступлений”.
Арабские депутаты выразили свое глубочайшее возмущение и покинули зал заседаний.