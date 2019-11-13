13.11 12:32 MIGnews.com

Биби: депутаты делают святых из военных преступников

נתניהו מתעמת עם הח"כים מהרשימה המשותפת במליאה: "לא נאפשר להאשים את צה"ל בפשעי מלחמה" | צפו pic.twitter.com/vBdGEuf6rl — כאן חדשות (@kann_news) November 13, 2019

חברת הכנסת עאידה תומא-סולימאן מהרשימה המשותפת תקפה את יו"ר כחול לבן בני גנץ על תמיכתו בחיסול בכיר הג'יהאד האסלאמי בהאא אבו אל-עטא: "במה תמכת? ברצח מתוכנן?"@shemeshmicha pic.twitter.com/6p2mEv95cL — כאן חדשות (@kann_news) November 12, 2019

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл на пленарное заседание Кнессета.Нетаниягу говорил о последней конфронтации на границе Газы.Нетаниягу сказал: Мы все время пытались найти возможность того, чтобы не нанести вреда невинным. Раз за разом я отказывался одобрить эту акцию - чтобы не пострадали гражданские”Нетаниягу после этого безжалостно атаковал арабских депутатов Кнессета.Глава правительства заявил: “Террористы из Газы намеренно прикрываются гражданскими и намеренно атакуют гражданских. Вы делаете святых из военных преступников”.Нетаниягу имел в виду “демонстрацию против эскалации в Газе”, устроенную вчера вечером в Тель-Авиве.На демонстрации выступили два депутата партии Хадаш - Аида Тома Сулейман и Офер Касиф.Тома-Сулейман взывала к присутствовавшим: “Отсюда, из Тель-Авива, я бросаю клич и говорю нашему народу в Газе: есть достойные люди в Израиле, люди которые хотят мира и не хотят жить в войнах. Вы там держитесь. В конце концов, оккупация закончится”.После этого депутат атаковала Бени ганца, провозгласив: “Кого вы поддерживаете, что вы поддерживаете, запланированное убийство? Начало войны, в которой прольются реки крови? У вас была возможность продемонстрировать, что вы будете проводить другую, альтернативную политику”.Офер Касиф заявил: “Мы стоим здесь на войне против взбесившегося правительства, во главе которого человек, которому нет дела ни до кого кроме себя самого. Этот человек сжигает наш дом и он хочет , чтобы мы ему верили - ради того, чтобы он не сел в тюрьму. Если не будет свободы и освобождения в Газе, не будет и спокойствия в южном Израиле”.Заявления Нетаниягу породили приступ бешенства среди арабских депутатов. Депутат Ахмед Тиби завопил: “Вы намеренно лжете и подстрекаете против нас!” Тиби продолжал беситься и кричать: “Лжец! ты делаешь это каждый понедельник и четверг!”Приставы Кнессета вывели Тиби из зала заседаний.Нетаниягу после этого сказал: “То, что делают некоторые члены Кнессета - просто невероятно. Тех, кто соблюдает законы ведения войны - солдат и офицеров ЦАХАЛа они называют военными преступниками. Они выворачивают наизнанку моральный базис ведения справедливой войны. Фракция РААМ-Тааль требовала, после окончания Нерушимой Скалы, чтобы началось официальное расследование против меня, Ганца и Яалона. Они обвиняли нас в совершении военных преступлений”.Арабские депутаты выразили свое глубочайшее возмущение и покинули зал заседаний.