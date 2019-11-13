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Биби: депутаты делают святых из военных преступников 13.11 12:32   MIGnews.com

Биби: депутаты делают святых из военных преступников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл на пленарное заседание Кнессета.

Нетаниягу говорил о последней конфронтации на границе Газы.





Нетаниягу сказал: Мы все время пытались найти возможность того, чтобы не нанести вреда невинным. Раз за разом я отказывался одобрить эту акцию - чтобы не пострадали гражданские”

Нетаниягу после этого безжалостно атаковал арабских депутатов Кнессета.

Глава правительства заявил: “Террористы из Газы намеренно прикрываются гражданскими и намеренно атакуют гражданских. Вы делаете святых из военных преступников”.

Нетаниягу имел в виду “демонстрацию против эскалации в Газе”, устроенную вчера вечером в Тель-Авиве.

На демонстрации выступили два депутата партии Хадаш - Аида Тома Сулейман и Офер Касиф.





Тома-Сулейман взывала к присутствовавшим: “Отсюда, из Тель-Авива, я бросаю клич и говорю нашему народу в Газе: есть достойные люди в Израиле, люди которые хотят мира и не хотят жить в войнах. Вы там держитесь. В конце концов, оккупация закончится”.

После этого депутат атаковала Бени ганца, провозгласив: “Кого вы поддерживаете, что вы поддерживаете, запланированное убийство? Начало войны, в которой прольются реки крови? У вас была возможность продемонстрировать, что вы будете проводить другую, альтернативную политику”.

Офер Касиф заявил: “Мы стоим здесь на войне против взбесившегося правительства, во главе которого человек, которому нет дела ни до кого кроме себя самого. Этот человек сжигает наш дом и он хочет , чтобы мы ему верили - ради того, чтобы он не сел в тюрьму.  Если не будет свободы и освобождения в Газе, не будет и спокойствия в южном Израиле”.

Заявления Нетаниягу породили приступ бешенства среди арабских депутатов. Депутат Ахмед Тиби завопил: “Вы намеренно лжете и подстрекаете против нас!” Тиби продолжал беситься и кричать: “Лжец! ты делаешь это каждый понедельник и четверг!”

Приставы Кнессета вывели Тиби из зала заседаний.

Нетаниягу после этого сказал: “То, что делают некоторые члены Кнессета - просто невероятно. Тех, кто соблюдает законы ведения войны - солдат и офицеров ЦАХАЛа они называют военными преступниками. Они выворачивают наизнанку моральный базис ведения справедливой войны. Фракция РААМ-Тааль требовала, после окончания Нерушимой Скалы, чтобы началось официальное расследование против меня, Ганца и Яалона. Они обвиняли нас в совершении военных преступлений”.

Арабские депутаты выразили свое глубочайшее возмущение и покинули зал заседаний.


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