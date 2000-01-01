Власти Нидерландов ужесточат ограничение скорости

Дневное ограничение скорости в Нидерландах планируют усилить до 100 км / ч.
Сейчас ограничение скорости составляет 130 км / час. Согласно новому плану, этот лимит должен храниться в промежутке между 7 вечера и 6 утра. Ожидается, что детали предложенных мер обнародуют позже в среду.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал инициативу "важным шагом" в борьбе с проблемой загрязнения воздуха оксидом азота. Государственный вещатель NOS сообщил, что эти меры введут в следующем году, пишет BBC.
Критики утверждают, что Нидерланды сейчас нарушают законодательство ЕС по выбросам. Амбициозные цели по сокращению выбросов углерода по крайней мере на 50% к 2030 году являются частью повестки дня новой Европейской комиссии.