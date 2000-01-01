Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Беннетт врагам: не будьте уверены, что переживете ночь | Фото:13.11 10:15   MIGnews.com

Беннетт врагам: не будьте уверены, что переживете ночь

Министр обороны Нафтали Беннетт сделал первое публичное обращение на своем посту к террористам Газы, угрожающим безопасности израильтян.

"Вчера утром ЦАХАЛ и силы безопасности предприняли важные действия, необходимые для безопасности Израиля", – сказал Беннет.

Он уточнил, что Баха Абу аль-Ата терроризировал израильских граждан, но теперь он устранен. Израильские военные сделали это вчера, и "без колебаний будут действовать подобным образом в будущем".

"Этим утром мы посылаем четкое сообщение всем нашим врагам, где бы они ни находились: кто бы ни собирался причинить нам вред в течение дня, они не могут быть уверены, что переживут эту ночь", – подчеркнул Беннетт.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:48
Нетаниягу: если террористы не прекратят атаки, будут битыми
10:40
США знают, где находится «третий человек» ДАЕШ
10:34
На границе с Газой развернута артиллерия
10:30
Ликвидировано звено ракетчиков Исламского джихада
10:29
Тревога в Шаар-ха-Негев и Эшколь после затишья
10:18
Минздрав ХАМАСа: число погибших резко возросло
10:02
Через день после ликвидации: у Баха аль-Аата родился сын
09:47
Видео: ЦАХАЛ нанес удар по дому командира бригады Аль-Кудс
09:43
Ракетная тревога в Ашкелоне
09:27
Ракетная тревога в Сдероте
09:26
Элькин: цель Израиля достигнута
09:14
ВВС ЦАХАЛа сорвали новый ракетный удар
09:06
ЦАХАЛ подсчитал частоту запусков ракет
08:58
Эрдан: ХАМАС больше не виновник всех актов насилия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus