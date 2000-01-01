13.11 10:15 MIGnews.com

Беннетт врагам: не будьте уверены, что переживете ночь

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Министр обороны Нафтали Беннетт сделал первое публичное обращение на своем посту к террористам Газы, угрожающим безопасности израильтян."Вчера утром ЦАХАЛ и силы безопасности предприняли важные действия, необходимые для безопасности Израиля", – сказал Беннет.Он уточнил, что Баха Абу аль-Ата терроризировал израильских граждан, но теперь он устранен. Израильские военные сделали это вчера, и "без колебаний будут действовать подобным образом в будущем"."Этим утром мы посылаем четкое сообщение всем нашим врагам, где бы они ни находились: кто бы ни собирался причинить нам вред в течение дня, они не могут быть уверены, что переживут эту ночь", – подчеркнул Беннетт.