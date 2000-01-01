Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
ЦАХАЛ ликвидировал высшего командира Исламского джихада В ночь на 12 ноября ЦАХАЛ ликвидировал одного из лидеров террора в Газе, командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата. Это решение накануне было согласовано с Кабинетом безопасности, премьер-министром и министром обороны.
Нетаниягу: для разгрома террора потребуется время На пресс-конференции по поводу ликвидации Ата премьер-министр Нетаниягу заявил, что террорист стоял за запуском сотен ракет и подготовкой десятков терактов. Он ликвидирован в тот момент, когда готовил новые теракты.
Беннетт ввел "особую ситуацию" вокруг Газы В связи с массовыми обстрелами Израиля после ликвидации аль-Ата вступивший в должность министра обороны Нафтали Беннетт объявил "особую ситуацию" в районах близ сектора Газа.