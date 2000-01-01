Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:13.11 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

ЦАХАЛ ликвидировал высшего командира Исламского джихада В ночь на 12 ноября ЦАХАЛ ликвидировал одного из лидеров террора в Газе, командира Исламского джихада Баху Абу аль-Ата. Это решение накануне было согласовано с Кабинетом безопасности, премьер-министром и министром обороны.

Нетаниягу: для разгрома террора потребуется время На пресс-конференции по поводу ликвидации Ата премьер-министр Нетаниягу заявил, что террорист стоял за запуском сотен ракет и подготовкой десятков терактов. Он ликвидирован в тот момент, когда готовил новые теракты.

Беннетт ввел "особую ситуацию" вокруг Газы В связи с массовыми обстрелами Израиля после ликвидации аль-Ата вступивший в должность министра обороны Нафтали Беннетт объявил "особую ситуацию" в районах близ сектора Газа.

Исламский джихад - в шоке, ХАМАС - в сомнениях Военный обозреватель Рон Бен Ишай опубликовал материал, в котором утверждает, что палестинские террористы в Газе шокированы акциями Израиля и возобновлением точечных ликвидаций.

Боевики "Исламского джихада" выпустили уже 190 ракет К 19:00 было известно о запуске 190 ракет из сектора Газа, однако после этого обстрелы продолжились. В разных населенных пунктах до поздней ночи звучали сигналы ракетной тревоги.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:41
Учебный день: список городов, где не будет занятий
07:32
ПА: после атаки ЦАХАЛ есть убитый
07:25
8-летняя пострадавшая в Холоне: данные о состоянии
07:22
В Бней-Браке и Реховоте объявлен учебный день
07:20
ЦАХАЛ атаковал в Газе: танки обстреливают Саджийя
07:11
В Ришон Ле Цион объявлен учебный день
07:10
Две ракеты сбиты над Ашкелоном
07:07
ЦАХАЛ: боевые действия продолжатся несколько дней
07:06
Видео: ракета сбита над Латрун
06:41
Ракетный обстрел окрестностей Иерусалима
06:37
Наркоманов научились распознавать по отпечаткам
06:34
Служба тыла разрешила возобновить учебные занятия в Гуш-Дане
05:21
Джейми Лоусон сыграет в новом фильме о Бэтмене
04:12
Представлен обновленный трейлер фильма про Соника  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus