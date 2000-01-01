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Поляки выбирают себе Сенат и Сейм | Фото:13.10 09:38   MIGnews.com

Поляки выбирают себе Сенат и Сейм

В воскресение, 13 октября, в Польше стартовали очередные парламентские выборы в Сейм и Сенат начались.

Избирательные участки будут работать с 7:00 до 21:00 по местному времени (с 8:00 до 22:00), сообщают местные СМИ.

Более 30 млн поляков смогут проголосовать на 27 415 избирательных участках. Гражданам Польши предстоит выбрать 460 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) и 100 членов Сената (верхней палаты). Депутатов Сейма выбирают по пропорциональной системе, тогда как сенаторов – на одномандатных округах.

Первые экзитполы ожидаются в 21:00 (22:00).

Стоит отметить, что фаворитом является правящая партия "Право и справедливость", с 2003 года возглавляемая Ярославом Качиньским, которая по прогнозам получит от 40 до 46% голосов.

Главная оппозиционная сила — "Гражданская коалиция" — может получить 27,8%. За левую коалицию собираются отдать голос 13% поляков. "Право и справедливость" победила на прошлых выборах в 2015 году, получив 37,5% голосов, установив контроль над 235 креслами в Сейме. Таким образом, они прервали серию побед либеральной партии "Гражданская платформа", удерживавшей власть с 2007 года.


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