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Дипскандал с РФ: израильтян призывают `думать дважды` | Фото:14.10 07:01   MIGnews.com

Дипскандал с РФ: израильтян призывают "думать дважды"

Власти Израиля призвали граждан воздержаться от любых поездок на территорию Российской Федерации на фоне задержания Наам Иссахар, которой в пятницу присудили 7,5 лет тюрьмы.

"Пока Россия пытается заключить соглашение об обмене (на хакера, - ред.), израильтяне должны дважды подумать о поездке в Россию", – предупредил в комментариях СМИ на иврите высокопоставленный дипломат, чье имя не разглашается, передает The Times of Israel.

Предостережение было обнародовано, когда президент Ривлин направил Путину просьбу о "пощаде" девушки. Что примечательно, некоторые эксперты называют Наам – пешкой Кремля, пытающегося заставить Израиль согласиться на обмен, в рамках которого Иерусалим освободит российского хакера Алексея Буркова, ожидающего экстрадиции в США.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Израиля экстренно вызывало российского посла, чтобы выразить глубокую обеспокоенность по поводу срока наказания, избранного для девушки. Министр юстиции Амир Охана публично назвал тюремный срок, вынесенный Иссахар, "не пропорциональным, не логичным и неуместным".

Как известно, между двумя государствами весьма деликатные отношения. В частности, Россия активно участвует в сирийском конфликте, поддерживает Иран, а Израиль, в свою очередь, пытается помешать последнему усилить военное присутствие на границе. Тем временем, премьер-министр Биньямин Нетаниягу установил тесные связи с Владимиром Путиным, к которому часто летал на встречи, а из 9 млн израильтян – иммигранты из бывшего СССР и их потомки.


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