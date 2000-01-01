13.10 18:58 MIGnews.com

Эрдоган-Трампу: ты серьезно ошибаешься

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Президент Турции Реджеп Тайим Эрдоган отреагировал на угрозы США ввести санкции из-за операции в Сирии.С соответствующим заявлением он выступил вечером, 13 октября."Те, кто думает, что таким образом смогут заставить Турцию повернуть назад, серьезно ошибаются", - сказал Эрдоган.Также по этому поводу выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, целью операции на севере Сирии якобы является "обеспечение безопасного возвращения сирийских беженцев на родину"."Если бы мы боялись санкций, мы бы не начали операцию. Для нас это жизненно важный вопрос с точки зрения национальной безопасности", – отметил он.