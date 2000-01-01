13.10 17:11 MIGnews.com

Путин сделал заявление о палестинцах и Израиле

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Президент России Владимир Путин заявил о хороших отношениях с Израилем, где живет "много "русскоговорящих".Такое заявление он сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic."Почти 1,5 млн человек израильских граждан — это выходцы из бывшего Советского Союза. Это почти русскоговорящая страна. Там куда ни придешь, в магазин, — все по‑русски говорят. Но у нас есть принципиальная позиция по палестинскому урегулированию", – сказал Путин.По его словам, Россия строго придерживается всех решений Организации Объединенных Наций и считает, что они должны быть выполнены. Он добавил, что Москва исходит из необходимости реализовать план двух государств и "создать палестинское государство", что должно "восстановит единство"."Мы считаем, что очень важным фактором было бы восстановление палестинского единства, потому что выступать с разных позиций — это ослабляет общепалестинскую позицию", – добавил он.