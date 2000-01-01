Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Путин сделал заявление о палестинцах | Фото:13.10 17:11   MIGnews.com

Путин сделал заявление о палестинцах и Израиле

Президент России Владимир Путин заявил о хороших отношениях с Израилем, где живет "много "русскоговорящих".

Такое заявление он сделал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

"Почти 1,5 млн человек израильских граждан — это выходцы из бывшего Советского Союза. Это почти русскоговорящая страна. Там куда ни придешь, в магазин, — все по‑русски говорят. Но у нас есть принципиальная позиция по палестинскому урегулированию", – сказал Путин.

По его словам, Россия строго придерживается всех решений Организации Объединенных Наций и считает, что они должны быть выполнены. Он добавил, что Москва исходит из необходимости реализовать план двух государств и "создать палестинское государство", что должно "восстановит единство".

"Мы считаем, что очень важным фактором было бы восстановление палестинского единства, потому что выступать с разных позиций — это ослабляет общепалестинскую позицию", – добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:33
Санкции не изменят позицию Турции в Сирии
18:20
США готовят неприятный "сюрприз" воюющей Турции
17:30
Медики назвали главные причины боли в шее
16:40
Ривлин обратился к Путину: помилуйте!
16:18
Дочь Заворотнюк о пиаре: нам неинтересен хайп
15:59
Путин: Россия имеет оружие, которого нет ни у кого в мире
15:33
Американский чиновник: ситуация в Сирии ухудшается
14:00
Диетологи рассказали, как сохранить здоровье суставов
13:29
На границе Кении и Сомали прогремел мощный взрыв
12:58
Турки опять угрожают наводнить ЕС сирийскими беженцами
11:55
Врач рассказала, кто может спасти Заворотнюк
11:23
Парижскому музею Холокоста передали уникальный экспонат
10:52
Онкологи обнаружили неожиданный канцероген
09:38
Поляки выбирают себе Сенат и Сейм
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus