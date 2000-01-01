13.10 16:40 MIGnews.com

Ривлин обратился к Путину: помилуйте!

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Президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с открытым письмом.Об этом сообщает "Аруц Шева". Он написал, что надеется на освобождение 26-летней Наамы Иссахар, которую взяли в заложницы в РФ."Ваше превосходительство! Обращаюсь к Вам, как к другу еврейского народа и государства Израиль. Я пишу вам о Нааме Иссахар. Наама совершила серьезную ошибку и признала свое преступление. Но в случае с молодой женщиной, не имевшей судимостей, вынесенный суровый приговор окажет глубокое разрушительное воздействие на ее жизнь", – отметил Ривлин.По его словам, еврейский народ и государство Израиль благодарны Путину за его "чувствительность к человеческим жизням" и "готовность поставить под угрозу жизнь солдат, чтобы найти и вернуть тело солдата ЦАХАЛа Захарии Баумеля"."Ввиду особых и индивидуальных обстоятельств дела Наамы Иссахар, я обращаюсь к Вашей милости и состраданию с просьбой о Вашем личном вмешательстве, чтобы вынести ей помилование", – резюмировал Ривлин.