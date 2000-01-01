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Путин: Россия имеет оружие, которого нет ни у кого в мире | Фото:13.10 15:59   MIGnews.com

Путин: Россия имеет оружие, которого нет ни у кого в мире

В воскресенье, 13 октября, президент России Владимир Путин заявил, что его страна разрабатывает новое оружие, которого нет еще ни у кого в мире.

Об этом он сказал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

"В 2002 году, и Трамп здесь ни при чем, Соединенные Штаты вышли из договора по противоракетной обороне, который являлся краеугольным камнем всей системы стратегической безопасности в мире, потому что он ограничивал возможности создания противоракетной обороны для обоих государств", – рассказал Путин.

По словам российского лидера, США вышли из договора по ядерному оружию, чтобы "обеспечить собственные стратегические преимущества", а "Россия будет уязвима".
"Мы еще не знаем, как будет работать эта система, и тратить десятки миллиардов на нее не будем, но мы должны соблюдать стратегический баланс. Мы еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет. Это ракетные комплексы, которые летят не по баллистической траектории, а по настильной траектории. Но с гиперзвуковой скоростью", – отметил президент РФ.

Путин также добавил, что пока ни одна страна не обладает гиперзвуковым оружием, однако, в скором времени, оно появится в ведущих армиях мира".

"Но и у нас к этому времени тоже кое-что появится. Я уже знаю, что, над чем наши ученые, конструкторы и инженеры работают. Гонка вооружений – уже состоявшийся факт, к сожалению, это так", – резюмировал президент России.


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