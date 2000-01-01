13.10 12:58 MIGnews.com

Турки опять угрожают наводнить ЕС сирийскими беженцами

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Турция может открыть свои границы с Европейским Союзом для сирийских беженцев, если Германия не пересмотрит свое решение о заморозке всех двухсторонних контрактов на поставку вооружений и военной техники из-за начала турецкого вторжения в Сирию.Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью изданию Deutsche Welle."Приоритет - сохранить в безопасности регион, куда хотят попасть беженцы. Пока Турция потратила более $40 млрд, ЕС так и не предоставил нам необходимую помощь. В любом случае, сирийцы хотят попасть в Европу", - подчеркнул Чавушоглу.По его словам, возможность открытия границ для беженцев - не угроза и не блеф, а просто ответ на позицию, которую занял Брюссель.