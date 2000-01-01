Саудовская Аравия отрицает обвинения в убийстве Хашоги
Саудовская Аравия опровергла обвинения в убийстве саудовского журналиста Джамала Хашогги, заявил в пятницу, 12 октября министр внутренних дел страны Абдул-Азиз бен Сауд бен Наиф, сообщает The Jerusalem Post.
По данным издания, принц осудил появившиеся в некоторых СМИ ложные обвинения в адрес властей страны на фоне исчезновения Хашоги.
Глава МВД подчеркнул, что саудовские власти проведут расследование убийства, которое должно выявить "всю правду".
Напомним, обозреватель The Washington Post Джамал Хашоги, известный своими критическими материалами в адрес властей Саудовской Аравии, исчез 2 октября после посещения консульства своей страны в Стамбуле.