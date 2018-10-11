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В деле Скрипалей появился третий подозреваемый | Фото:13.10 09:45   MIGnews.com

СМИ: в деле Скрипалей появился третий подозреваемый

Следователи идентифицировали "третьего человека", причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, как российского гражданина, который путешествует под именем "Сергей Федотов".

Об этом в субботу, 13 октября сообщает британская газета The Telegraph.

В Скотланд-Ярде не комментируют информацию о ходе расследования по отношению причастности 45-летнего Сергея Федотова к отравлению Сергея Скрипаля, отмечая, что она "очень конфиденциальная".

По словам источника издания, Федотов мог быть куратором и контролировал ход операции в Солсбери.

Отмечается, что в день отравления Федотов поехал в Солсбери, чтобы убедиться, что Сергея Скрипаля и его дочери не будет дома, когда на их дверную ручку нанесут нервно-паралитический агент "Новичок".

В ближайшее время контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда может предъявить ему обвинение, говорит собеседник издания.


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