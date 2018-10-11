13.10 09:45 MIGnews.com
СМИ: в деле Скрипалей появился третий подозреваемый
Следователи идентифицировали "третьего человека", причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, как российского гражданина, который путешествует под именем "Сергей Федотов".
Об этом в субботу, 13 октября сообщает британская газета The Telegraph
.
В Скотланд-Ярде не комментируют информацию о ходе расследования по отношению причастности 45-летнего Сергея Федотова к отравлению Сергея Скрипаля, отмечая, что она "очень конфиденциальная".
По словам источника издания, Федотов мог быть куратором и контролировал ход операции в Солсбери.
Отмечается, что в день отравления Федотов поехал в Солсбери, чтобы убедиться, что Сергея Скрипаля и его дочери не будет дома, когда на их дверную ручку нанесут нервно-паралитический агент "Новичок".
В ближайшее время контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда может предъявить ему обвинение, говорит собеседник издания.
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