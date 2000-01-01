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Вашингтон введет санкции против `Хизбаллы` | Фото:13.10 09:09   MIGnews.com

Вашингтон введет санкции против "Хизбаллы"

Сенат США принял две меры, направленные против "Хизбаллы", санкционировав их спонсоров и сторонников, а также тех, кто оказывает помощь ливанской террористической группе в использовании гражданских лиц в качестве живого щита.

Об этом в субботу, 13 октября сообщает The Times of Israel.

Уточняется, что оба законопроекта были одобрены в четверг единогласно.

Стоит отметить, что подобный законопроект также осуждает ХАМАС, контролирующий Газу. Эта мера будет налагать санкции на членов ХАМАСа и "Хизбаллы", которые используют гражданских лиц в качестве живого щита.


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