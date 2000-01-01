Сенат США принял две меры, направленные против "Хизбаллы", санкционировав их спонсоров и сторонников, а также тех, кто оказывает помощь ливанской террористической группе в использовании гражданских лиц в качестве живого щита.
Уточняется, что оба законопроекта были одобрены в четверг единогласно.
Стоит отметить, что подобный законопроект также осуждает ХАМАС, контролирующий Газу. Эта мера будет налагать санкции на членов ХАМАСа и "Хизбаллы", которые используют гражданских лиц в качестве живого щита.