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Итальянские студенты организовали массовую акцию протеста | Фото:13.10 08:37   MIGnews.com

Итальянские студенты организовали массовую акцию протеста

В 50-десяти итальянских городах студенты приняли участие в митингах против сокращения финансирования образования в стране, сообщает в субботу, 13 октября Associated Press со ссылкой на сайт студенческой ассоциации, передает Газета.ру.

По данным издания, студенты вышли на улицы итальянских городов, требуя отменить рассмотрение закона о сокращении затрат на образование.

Демонстранты скандировали такие лозунги, как "Слишком много сокращений, и никаких перемен!", "Правительства перемен","Кто боится перемен? Мы нет!".

В Неаполе митингующие выкрикивали: "Сальвини, ты играешь с нашей жизнью. Уходи!"и "Пока есть Сальвини, итальянская политика будет расистской и фашистской".


Собеседник издания рассказал, что в Турине протесты вообще переросли в массовые беспорядки. Так, студенты местного университета сожгли два манекена, изображающие вице-премьера Маттео Сальвини и главу правительства Луиджи Ди Майо. Также были замечены дымовые шашки и люди в масках.

Напомним, что в начале октября этого года правительство Италии рассмотрел новую экономическую стратегию, которая предусматривает сокращение финансирования образования в стране на 100 миллионов евро.


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