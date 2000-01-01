Трамп: Мы раскроем правду о пропавшем саудовском журналисте
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон раскроет правду о прапавшем саудовском журналисте Джамале Хашоги, чье предполагаемое убийство после исчезновения в Стамбуле привлекло внимание всего мира.
Кроме того, глава Белого дома сказал, что Соединенные Штаты отправили в Турцию правоохранителей, которые должны выяснить обстоятельства исчезновения Хашоги, который является критиком саудовского правительства.
President Trump says he plans to call King Salman of Saudi Arabia regarding missing journalist Jamal Khashoggi. pic.twitter.com/rc02F1q87z
"Он зашел внутрь Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел. Определенно складывается впечатление, что его уже нет в живих", - отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала NBC.
"Там работают наши следователи, и мы сотрудничаем с Турцией, а также с Саудовской Аравией. Мы хотим выяснить, что произошло", – подчеркнул американский президент.
Напомним, Хашогги пропал 2 октября после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. Невеста ждала Хашогги под зданием 11 часов, однако тот так и не вышел. В консульстве заверяют, что журналист провел там недолгое время, после чего покинул дипучреждение.