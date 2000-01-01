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Трамп: Мы раскроем правду о пропавшем саудовском журналисте | Фото:13.10 07:45   MIGnews.com

Трамп: Мы раскроем правду о пропавшем саудовском журналисте

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Вашингтон раскроет правду о прапавшем саудовском журналисте Джамале Хашоги, чье предполагаемое убийство после исчезновения в Стамбуле привлекло внимание всего мира.

Об этом в субботу, 13 октября сообщает The Times of Israel.

Кроме того, глава Белого дома сказал, что Соединенные Штаты отправили в Турцию правоохранителей, которые должны выяснить обстоятельства исчезновения Хашоги, который является критиком саудовского правительства.


"Он зашел внутрь Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле и не вышел. Определенно складывается впечатление, что его уже нет в живих", - отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала NBC.

"Там работают наши следователи, и мы сотрудничаем с Турцией, а также с Саудовской Аравией. Мы хотим выяснить, что произошло", – подчеркнул американский президент.

Напомним, Хашогги пропал 2 октября после того, как отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для получения документов о разводе. Невеста ждала Хашогги под зданием 11 часов, однако тот так и не вышел. В консульстве заверяют, что журналист провел там недолгое время, после чего покинул дипучреждение.


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