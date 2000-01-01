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Фото из архива 13.10 18:53   MIGnews.com

В ООН отреагировали на отказ ПА сотрудничать с послом

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил поддержку Специальному представителю ООН по Ближнему Востоку Николаю Младенову после того, как ПА заявила, что больше не будет работать с Младеновым из-за его попыток помирить ПА с Израилем.

"Я могу сказать, что Генеральный секретарь ООН полностью поддерживает усилия Специального представителя Младенова, который неустанно работает со всеми заинтересованными сторонами, в частности с Палестинской администрацией, Египтом и Израилем, чтобы изменить динамику в Газе - во избежание эскалации он поддерживал палестинское внутреннее примирение и координировал все гуманитарные вопросы", - сказал журналистам Arutz Sheva представитель Гутерриша Фархан Хак.

В четверг руководство ПА заявило, что больше не будет работать с Младеновым, обвинив его в превышении своих полномочий путем поиска диалога и примирения между Израилем и ХАМАСом.


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