В ООН отреагировали на отказ ПА сотрудничать с послом
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш выразил поддержку Специальному представителю ООН по Ближнему Востоку Николаю Младенову после того, как ПА заявила, что больше не будет работать с Младеновым из-за его попыток помирить ПА с Израилем.
"Я могу сказать, что Генеральный секретарь ООН полностью поддерживает усилия Специального представителя Младенова, который неустанно работает со всеми заинтересованными сторонами, в частности с Палестинской администрацией, Египтом и Израилем, чтобы изменить динамику в Газе - во избежание эскалации он поддерживал палестинское внутреннее примирение и координировал все гуманитарные вопросы", - сказал журналистам Arutz Sheva представитель Гутерриша Фархан Хак.
В четверг руководство ПА заявило, что больше не будет работать с Младеновым, обвинив его в превышении своих полномочий путем поиска диалога и примирения между Израилем и ХАМАСом.