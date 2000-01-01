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Фото из архива 13.10 18:21   MIGnews.com

В Австралии введут закон, защищающий геев в школах

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал запретить религиозным школам дискриминацию в отношении гомосексуалистов.

По его словам, новый закон "дал бы понять, что ни один студент негосударственной школы не должен быть изгнан из-за своей ориентации. Учитывая недавнее недоразумение, у нас есть возможность предложить простую поправку, чтобы положить конец путанице", - приводит его слова ВВС.

Некоторые австралийские штаты разрешают таким школам прогонять гомосексуальных учеников. Вопрос горячо обсуждается в стране после того, как на этой неделе был опубликован государственный отчет о свободе вероисповедания.


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