В Австралии введут закон, защищающий геев в школах
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал запретить религиозным школам дискриминацию в отношении гомосексуалистов.
По его словам, новый закон "дал бы понять, что ни один студент негосударственной школы не должен быть изгнан из-за своей ориентации. Учитывая недавнее недоразумение, у нас есть возможность предложить простую поправку, чтобы положить конец путанице", - приводит его слова ВВС.
Некоторые австралийские штаты разрешают таким школам прогонять гомосексуальных учеников. Вопрос горячо обсуждается в стране после того, как на этой неделе был опубликован государственный отчет о свободе вероисповедания.