Канада продолжит оказывать давление на Саудию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу, 12 октября, заявил, что будет поддерживать давление на Саудовскую Аравию в отношении прав человека, несмотря на дипломатический скандал между двумя странами.
В августе Саудовская Аравия заморозила торговые отношения с Канадой и депортироавала посланника Денниса Хорака, приказав всем саудовским студентам вернуться домой. Такие действия были ответом на то, что канадский чиновник опубликовал в Twitter свою критику по поводу нарушений прав человека в Саудовской Аравии.
"Бывший посол должен был знать, что мы уже много лет поднимаем вопрос о правах человека в дипломатических отношениях с Саудовской Аравией”, - сказал Трюдо журналистам в Ереване.
“Мы будем и впредь ясно и решительно выступать за права человека во всем мире”,-добавил он в телевизионных выступлениях в кулуарах саммита франкоязычных стран.